В Швейцарии в авиакатастрофе погибла семья из четырех человек

Семья из четырех человек погибла в авиакатастрофе в швейцарском полукантоне Нидвальден в субботу, сообщает кантональная полиция. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Небольшой самолет с четырьмя пассажирами на борту, двое из которых маленькие дети, потерпел крушение в субботу утром в районе леса Хергисвиль в полукантоне Нидвальден. Согласно данным полиции, семья вылетела рано утром из аэропорта Кэгисвиль, полукантона Обвальден, в сторону Франции. Однако спустя некоторое время самолет разбился.

Генеральная прокуратура Швейцарии совместно со швейцарской Службой по расследованию инцидентов на транспорте, прокуратурой Нидвальдена и кантональной полицией возбудили дело для выяснения причин инцидента.