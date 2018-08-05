В Швейцарии в авиакатастрофе погибла семья из четырех человек
5 августа 2018 14:42 108
Семья из четырех человек погибла в авиакатастрофе в швейцарском полукантоне Нидвальден в субботу, сообщает кантональная полиция. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Небольшой самолет с четырьмя пассажирами на борту, двое из которых маленькие дети, потерпел крушение в субботу утром в районе леса Хергисвиль в полукантоне Нидвальден. Согласно данным полиции, семья вылетела рано утром из аэропорта Кэгисвиль, полукантона Обвальден, в сторону Франции. Однако спустя некоторое время самолет разбился.
Генеральная прокуратура Швейцарии совместно со швейцарской Службой по расследованию инцидентов на транспорте, прокуратурой Нидвальдена и кантональной полицией возбудили дело для выяснения причин инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!