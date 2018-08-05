Китайский игрок обвиняется в расизме в отношении экс-форварда «Челси»

Бывший нападающий "Челси" и "Бешикташа" Демба Ба, ныне защищающий цвета "Шанхай Шеньхуа", подвергся расизму в матче китайской Суперлиги, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Как информирует AFP, 33-летний сенегальский форвард по окончании игры с "Чанчунь Ятай" обвинил полузащитника соперников Чжан Ли в расистских высказываниях в его адрес.

В своем твиттере "Шанхай Шеньхуа" выпустил обращение, в котором поддержал своего игрока и призвал местную федерацию футбола наказать Ли. Позднее сенегалец ретвитнул это сообщение.

"В китайской Суперлиге есть игроки с разным цветом кожи. Мы должны уважать наших соперников, и не должно быть никакой дискриминации", - заявил тренер "Шанхай Шеньхуа" У Цзиньгуй.

33-летний Ба выступает за "Шанхай Шеньхуа" с 2015 года.