Иран провел военные учения в Персидском заливе

5 августа 2018 15:26

Корпус стражей иранской революции провел крупные военные учения в Персидском заливе, передает Reuters со ссылкой на государственное агентство IRNA. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официальный представитель Корпуса Рамезан Шариф отметил, что учения потребовались для поддержания и повышения боеготовности войск в Персидском заливе. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить "возможные авантюрные поступки" врагов. При этом Шариф не стал уточнять, кого иранские власти считают врагами.

Официальный представитель подчеркнул, что военно-морские учения прошли "успешно".

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