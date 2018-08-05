В сети появилась очередная опасная для детей игра

Очередная интерактивная игра под названием МОМО, которая может стать аналогом известного "Синего кита", набирает популярность в интернет-сети. Об этом пишет The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Распространяется она через мессенджер WhatsАpp. Так появляется новый контакт, подписанный как МОМО. Он является анонимным куратором - изначально, присылает своим жертвам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. В случае, если ребенок отказывается выполнять какие-либо действия, в ход уже идут угрозы, что создает риск самоубийства.

Такой случай зафиксирован в Аргентине, где полиция расследует самоубийство 12-ти летней девочки.

Аватарка "Момо" - это образ женщины с нечеловеческими чертами лица и выпуклыми глазами, взятыми из работы японского художника Мидори Хаяси, который не связан с игрой.

Опасаются распространения игры уже и в Мексике. Правительство страны уже начало информационную кампанию по предупреждению молодежи и родителей о "Момо".