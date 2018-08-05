Талисманом "Вест Бромвича" стал бойлер

5 августа 2018 16:05

Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" представил новый талисман команды. Им стал бойлер для нагрева воды. Человек одетый в костюм бойлера развлекал болельщиков на матче английского Чемпионшипа против "Болтона" (1:2), который стал для "Вест Бромвича" дебютным во втором по силе английском дивизионе после вылета из Премьер-лиги.

Как сообщает The Sun, британская компания Ideal, занимающаяся установкой и продажей бойлеров, стала новым спонсором "Вест Бромвича", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

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