Талисманом "Вест Бромвича" стал бойлер
5 августа 2018 16:05 128
Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" представил новый талисман команды. Им стал бойлер для нагрева воды. Человек одетый в костюм бойлера развлекал болельщиков на матче английского Чемпионшипа против "Болтона" (1:2), который стал для "Вест Бромвича" дебютным во втором по силе английском дивизионе после вылета из Премьер-лиги.
Как сообщает The Sun, британская компания Ideal, занимающаяся установкой и продажей бойлеров, стала новым спонсором "Вест Бромвича", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!