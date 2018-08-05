Крушение самолета в Швейцарии: все пассажиры погибли - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

16:21

Двадцать человек погибли в Швейцарии в результате произошедшей в субботу авиакатастрофы самолета Junkers 52. Об этом сообщила полиция кантона Граубюнден на пресс-конференции в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате катастрофы самолета Junkers погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин", - отметил представитель полиции.

Ранее в швейцарском полукантоне Нидвальден разбился небольшой самолет с четырьмя пассажирами на борту. Двое из них - маленькие дети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации полиции, семья вылетела рано утром из аэропорта Кэгисвиль, полукантона Обвальден, в сторону Франции. Однако спустя некоторое время самолет разбился.

Генеральная прокуратура Швейцарии совместно со Службой по расследованию инцидентов на транспорте, прокуратурой Нидвальдена и кантональной полицией возбудили дело для выяснения причин инцидента.

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16:14

Самолет с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в Швейцарии. Все пассажиры погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Рейтер