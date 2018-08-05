В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение

5 августа 2018 17:27

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC (14.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

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