В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение
5 августа 2018 17:27 143
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC (14.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!