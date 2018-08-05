Очевидцы сняли, как "Газель" въехала в "мост глупости" в Пятигорске - ВИДЕО

В Пятигорске случайным свидетелям удалось заснять момент, когда "Газель" заезжает под "мост глупости" и застревает там. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Свое название такие сооружения заслужили тем, что, несмотря на предупреждающие знаки наподобие "Газель не пройдет", постоянно находится водитель небольшого автобуса или грузовика, который решает рискнуть и попробовать проехать под низким мостом.

Некоторое время назад в Петербурге подобную переправу оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Перед мостом установили "лежачего полицейского" и нанесли светоотражающую разметку. Новые ограничители пришли в негодность через месяц.

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