Трамп заявил о вмешательстве России и Китая во внутренние дела США

5 августа 2018 18:00

Россия, Китай и, возможно, Северная Корея, вмешивались во внутренние дела США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в американском штате Огайо, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По мнению Трампа, попытки вмешательства во внутренние дела США будут усиливаться из-за того, что страна "возвращает свое богатство".

"Мы должны положить конец вмешательствам и остановить тех, кто атакует нас", - добавил он.

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