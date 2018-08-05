Трамп заявил о вмешательстве России и Китая во внутренние дела США
5 августа 2018 18:00 120
Россия, Китай и, возможно, Северная Корея, вмешивались во внутренние дела США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в американском штате Огайо, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По мнению Трампа, попытки вмешательства во внутренние дела США будут усиливаться из-за того, что страна "возвращает свое богатство".
"Мы должны положить конец вмешательствам и остановить тех, кто атакует нас", - добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!