Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал покушение на Мадуро

Американские власти не принимали никакого участия в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018



"Я могу сказать однозначно, никакого участия правительства США в этом не было", - сказал он.

Ранее министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.

Агентство Ассошиэйтед Пресс передало информацию трех представителей венесуэльской пожарной службы, по словам которых, за покушение на президента был принят взрыв газового баллона в здании неподалеку.