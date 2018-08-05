Помпео заявил о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Роухани, но Тегеран должен быть привержен изменению в своей деятельности. С такими словами выступил госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье в интервью индонезийскому новостному телеканалу Metro TV. Стенограмму распространил Госдепартамент США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Помпео, "президент всегда заявляет, что готов к переговорам", независимо от того, созданы ли для этого условия в виде заключенной сделки по ядерной программе и являются ли переговоры уместными. "Но важна приверженность Ирана изменению своего пути, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными", - отметил госсекретарь США.

В субботу Трамп заявил, что проведение американо-иранских переговоров на высшем уровне зависит от Исламской Республики. В понедельник он также сообщил о готовности провести встречу с Роухани без предварительных условий. Позднее Помпео отметил, что одобрит идею главы Белого дома в том случае, если Тегеран все же выполнит ряд предварительных условий.

Однако во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт пояснила, что глава дипломатии США поддерживает предложение Трампа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны также указала, что пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров.

В среду сам Трамп заявил, что считает, что Тегеран в обозримом будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном, однако отметил, что его устроит и сценарий, при котором Иран откажется от контактов.