В России у певчей церковного хора угнали джип за 6 млн

У хористки православной церкви в Петербурге угнали внедорожник Lexus LX450, стоимость которого оценивается в 6 млн руб. Об этом сообщает "Фонтанка.ру", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, автомобиль с самарскими номерами был похищен с Рыбацкого проспекта вечером в субботу, 4 августа. Отмечается, что он принадлежит 52-летней певчей хора Вознесенского собора, которая приехала в Петербург навестить сына. В издании сообщили, что покупку женщина оформила менее года назад.

В "Фонтанке" добавили, что в багажнике внедорожника лежал велосипед Land Rover.

В данный момент полицейские Невского района города возбудили дело по статье №158 УК России (Кража с причинением значительного ущерба гражданину).