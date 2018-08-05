В России у певчей церковного хора угнали джип за 6 млн
5 августа 2018 18:50 268
У хористки православной церкви в Петербурге угнали внедорожник Lexus LX450, стоимость которого оценивается в 6 млн руб. Об этом сообщает "Фонтанка.ру", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, автомобиль с самарскими номерами был похищен с Рыбацкого проспекта вечером в субботу, 4 августа. Отмечается, что он принадлежит 52-летней певчей хора Вознесенского собора, которая приехала в Петербург навестить сына. В издании сообщили, что покупку женщина оформила менее года назад.
В "Фонтанке" добавили, что в багажнике внедорожника лежал велосипед Land Rover.
В данный момент полицейские Невского района города возбудили дело по статье №158 УК России (Кража с причинением значительного ущерба гражданину).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!