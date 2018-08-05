В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

Власти Индонезии выпустили предупреждение о возможности возникновения цунами после землетрясения, произошедшего в воскресенье, 5 августа. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что землетрясение магнитудой семь баллов было зарегистрировано в Индонезии на курортных островах Бали и Ломбок.

По имеющимся данным, эпицентр находился на острове Ломбок на глубине 15 км. Сейсмическую активность ощутили и на острове Бали, где туристам и местным жителям пришлось выбегать из зданий.

"Все стали выбегать из отеля, и тогда я тоже побежала", - рассказала туристка из Австралии Мишель Линдсей.

По словам очевидцев, из-за подземных толчков было слышно, как гремят окна и двери.