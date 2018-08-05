Игрок «Манчестер Сити» установил уникальное достижение

5 августа 2018 19:36

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось забить 200 мячей за команду, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Юбилейный гол аргентинский форвард записал на свой счет в матче за Суперкубок Англии против лондонского "Челси". 

Ранее сообщалось, что Агуэро может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

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