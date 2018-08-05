На химкомбинате в России произошел взрыв

Три человек получили травмы при взрыве пороха на Алексинском химическом комбинате в Тульской области, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"На Алексинском химическом комбинате в городе Алексин произошел взрыв на линии по производству пороха, пострадали три человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Пожара после взрыва не последовало, уточнил он.