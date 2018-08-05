На химкомбинате в России произошел взрыв

5 августа 2018 19:44

Три человек получили травмы при взрыве пороха на Алексинском химическом комбинате в Тульской области, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"На Алексинском химическом комбинате в городе Алексин произошел взрыв на линии по производству пороха, пострадали три человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Пожара после взрыва не последовало, уточнил он.

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