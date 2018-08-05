На химкомбинате в России произошел взрыв
5 августа 2018 19:44 116
Три человек получили травмы при взрыве пороха на Алексинском химическом комбинате в Тульской области, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"На Алексинском химическом комбинате в городе Алексин произошел взрыв на линии по производству пороха, пострадали три человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Пожара после взрыва не последовало, уточнил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!