В Бангладеше напали на автомобиль американского посла

Автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, подвергся нападению со стороны группы вооруженных людей в бангладешской столице Дакке в субботу, сообщает американское посольство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что некоторые из нападавших были на мотоциклах. Послу и ее охранникам удалось покинуть район невредимыми.

"Посол, ее водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены", - отмечается в заявлении посольства.