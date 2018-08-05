В Бангладеше напали на автомобиль американского посла
5 августа 2018 19:24 122
Автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, подвергся нападению со стороны группы вооруженных людей в бангладешской столице Дакке в субботу, сообщает американское посольство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что некоторые из нападавших были на мотоциклах. Послу и ее охранникам удалось покинуть район невредимыми.
"Посол, ее водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены", - отмечается в заявлении посольства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!