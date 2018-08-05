В Бангладеше напали на автомобиль американского посла

5 августа 2018 19:24

Автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, подвергся нападению со стороны группы вооруженных людей в бангладешской столице Дакке в субботу, сообщает американское посольство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что некоторые из нападавших были на мотоциклах. Послу и ее охранникам удалось покинуть район невредимыми.

"Посол, ее водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены", - отмечается в заявлении посольства.

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