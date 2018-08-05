Минюст США отказался отвечать, есть ли у его руководителя счета в Турции

Министерство юстиции США отказалось в воскресенье отвечать на вопрос ТАСС о том, есть ли у министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса счета в Турции. передает Day.Az.

"Отказываемся от комментариев", - сказала сотрудник пресс-службы ведомства Николь Навас-Оксман.

4 августа президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена заморозить счета Сешнса и "министра внутренних дел" США в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении руководителей аналогичных турецких ведомств. Лидер Турции не назвал имен министров, о которых говорил. В США министерство внутренних дел, которое возглавляет Райан Зинке, не является силовым ведомством, оно в основном ведает вопросами использования природных ресурсов. Не исключено, что во втором случае Эрдоган мог иметь в виду министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

Министерство финансов США 1 августа ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину пастору Эндрю Брансону. Это было сделано в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения были введены "по указанию президента" США Дональда Трампа.

Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции и призвало от него отказаться, предупредив, что "такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ".

Протестантский пастор, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году.