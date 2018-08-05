В Венесуэле при покушении на Мадуро взорвались три дрона со взрывчаткой

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил РИА Новости, что во время покушения на президента Николаса Мадуро взорвались три беспилотных летательных аппарата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Было три взрыва, один - это дрон напротив президентского помоста, еще один дрон поднялся и взорвался справа от помоста... Именно он стал причиной, что сектор с родственниками служащих (гвардии - ред.) побежал налево, и третий дрон взорвался в районе здания к югу от сцены", - сказал Родригес.

Ранее он сообщал, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил телеканалу Fox News, что американские власти также не принимали никакого участия в покушении на Мадуро.