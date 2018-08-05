Российского дипломата вызвали в Госдеп для объяснений

5 августа 2018 20:35

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для разъяснений "агрессивного вмешательства". Об этом сообщила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, претензии американских властей связаны с использованием Россией социальных сетей в целях вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова для дачи объяснений в связи с попытками Кремля использовать аккаунты в социальных сетях, чтобы способствовать насильственным и разобщающим действиям в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала Науэрт.

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