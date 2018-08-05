«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" одержал победу над лондонским "Челси" и завоевал Суперкубок Англии, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:0 в пользу "горожан". В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро.

Англия. Суперкубок

"Челси" (Лондон) - "Манчестер Сити" (Манчестер) - 0:2

Голы: 0:1 - Агуэро, 13; 0:2 - Агуэро, 58