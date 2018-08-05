В Китае мужчина решил выйти через аварийный выход в самолете

Пассажир самолета Hainan Airlines, который летел из китайского города Тайюань в Чунцин и был вынужден совершить экстренную посадку в Чэнду, после 4 часов ожидания взлета устал и решил покинуть воздушное судно, открыв аварийный выход, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Летевший рейсом HU7056 самолет был вынужден экстренно сесть в Чэнду, провинция Сычуань, из-за погодных условий. Видеозапись инцидента опубликована в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в четверг, однако информация о нем распространилась в СМИ и соцсетях лишь в воскресенье после того, как авиакомпания принесла официальные извинения за предоставленные пассажирам неудобства и за то, что держала их в неведении относительно состояния рейса.

Самолет приземлился в аэропорту Чэнду около 2.00, экипаж объяснил пассажирам, что экстренная посадка в другом городе является необходимостью в связи с большой очередью в аэропорту Чунцина, куда самолет изначально направлялся, а также из-за недостатка топлива. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Чэнду самолет простоял до 6 утра, при этом пассажиры оставались в неведении, сколько им предстоит еще ждать, воды и продуктов при этом было крайне недостаточно. В результате один из пассажиров, сидящий около аварийного выхода, открыл его и даже пытался выйти из самолета, но его вовремя остановили члены экипажа.

Только к 8.00 всем пассажирам было позволено покинуть самолет, всех их разместили в гостинице и накормили завтраком, после чего авиакомпания купила всем пассажирам билеты на скоростные поезда в Чунцин. Нарушитель же остался в Чэнду, за свое нетерпение и осознанное нарушение норм безопасности получил наказание в виде 10 суток заключения.

Глава департамента оперативного управления авиакомпании Чжоу Чжицзюнь в эфире Центрального телевидения КНР заявил, что "Hainan Airlines прежде всего хочет попросить прощения у всех пассажиров данного рейса, так как ситуация была на самом деле крайне сложной и мы заранее не смогли предвидеть ее масштабы, в связи с чем некоторые пассажиры могли почувствовать себя дурно".

По его словам, экипаж, действительно, повел себя ненадлежащим образом, так как не сообщал о состоянии рейса и о том, вылетит ли самолет после четырехчасового ожидания или же пассажирам придется сойти с борта и ждать вылета в аэропорту или гостинице.

Однако он также сказал, что "пассажиры должны осознавать границы дозволенного и не переходить их вне зависимости от ситуации, особенно, когда это касается вопросов безопасности".