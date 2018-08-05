В Швеции призвали не продавать игрушечное оружие, похожее на настоящее

Ассоциация продавцов детских игрушек после трагической гибели 20-летнего молодого человека призвала своих членов убрать с полок магазинов игрушки, которые можно перепутать с реальным оружием. Об этом говорится в сообщении для прессы ассоциации продавцов и поставщиков игрушек Lek & Baby, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы в ассоциации призываем всех наших членов не продавать игрушечное оружие, которое можно перепутать с настоящим. Это наша настоятельная рекомендация, окончательное решение принимать каждому отдельному члену самостоятельно", - говорится в сообщении для прессы ассоциации.

Двадцатилетний Эрик погиб в четверг рано утром в центре Стокгольма от пуль полицейских, принявших игрушечное оружие в его руках за настоящее. По данным из прокуратуры, "у мужчины был похожий на оружие предмет, и полиция восприняла ситуацию угрожающей и открыла огонь". Юношу ранили в живот, после чего он скончался. Впоследствии прокуратура выяснила, что в руках погибшего была "некоторая форма игрушки" и что стреляли более одного полицейского. Мать погибшего рассказала шведскому телевидению SVT, что ее сын ушел без разрешения из квартиры отца в ночь на четверг. Во время своего побега он взял свой игрушечный пистолет. Молодой человек имел синдром Дауна и страдал аутизмом.

Полиция назвала произошедшее глубоко трагическим и выразила соболезнования семье погибшего. Прокуратура начала следствие.

По данным шведского телевидения, в прошлом году после применения полицейскими служебного оружия скончался один человек. В этом году таких случаев стало больше и погибли шестеро.