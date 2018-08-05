В Южном Судане враждующие стороны подписали мирный договор

Стороны конфликта в Южном Судане подписали в воскресенье в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти в стране, об этом сообщило суданское информационное агентство SUNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно договору, отправленный в отставку вице-президент страны, лидер повстанцев Риек Машар, возвращается на свою должность.

Подписание соглашения прошло в присутствии глав Судана, Уганды, Джибути, Сомали и Кении. В июне этого года также в Хартуме президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанческого движения в стране Риек Машар подписали соглашение о прекращении огня.

С 2013 года в Южном Судане продолжался кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.