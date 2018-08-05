В Венесуэле задержали шесть человек после покушения на Мадуро

Шесть человек задержаны по подозрению в причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил глава МВД страны Нестор Ревероль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Ревероля, на одного из шести задержанных уже был выдали ордер на арест за нападение на военную базу в 2017 году. Еще одного подозреваемого арестовывали в 2014 году за участие в антиправительственных уличных протестах.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.