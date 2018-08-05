Сына известного бизнесмена нашли с простреленной головой
Сын председателя совета директоров оружейной компании "Кольчуга" Михаила Хубутии - Николоз найден мертвым в московской квартире, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.
Уточняется, что, когда уборщица пришла убирать квартиру на Малой Бронной, дверь была закрыта изнутри.
"В квартире обнаружили тело 26-летнего мужчины", - сказал источник.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту смерти мужчины в квартире на Малой Бронной проводится проверка. Других деталей она не раскрыла.
По словам источника, последнее время молодой человек находился в состоянии депрессии, жаловался друзьям на усталость и апатию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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