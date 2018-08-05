Сына известного бизнесмена нашли с простреленной головой

Сын председателя совета директоров оружейной компании "Кольчуга" Михаила Хубутии - Николоз найден мертвым в московской квартире, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Уточняется, что, когда уборщица пришла убирать квартиру на Малой Бронной, дверь была закрыта изнутри.

"В квартире обнаружили тело 26-летнего мужчины", - сказал источник.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту смерти мужчины в квартире на Малой Бронной проводится проверка. Других деталей она не раскрыла.

По словам источника, последнее время молодой человек находился в состоянии депрессии, жаловался друзьям на усталость и апатию.