В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола
В Демократической Республике Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли 33 человека.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями.
Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северное Киву, где находятся более миллиона перемещенных лиц и борьба между правительственными силами и вооруженными группами боевиков значительно усложняет ограничения распространения вируса.
"Мы реагируем на вспышку вируса, у которого один из самых высоких показателей смертности среди всех известных заболеваний, но в контексте зоны боевых действий", - сказал глава отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Питер Салама.
В мае сообщалось, что из специального Фонда ООН было выделено два миллиона долларов на борьбу с вирусом Эбола в Конго.
Это уже 10-я вспышка эпидемии Эбола в этом центральноафриканском государстве с 1976 года, когда вирус был впервые выявлен возле одноименной реки. Таким образом, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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