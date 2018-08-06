Глава МИД Венесуэлы заявил о причастности США и Колумбии к покушению на Мадуро
Первые итоги расследования покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро указывают на причастность к нему США и Колумбии. Такое мнение высказал в воскресенье на встрече с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Расследование указывает на [штат] Флориду и [столицу Колумбии] Боготу как на места, где плелся заговор", - приводит заявление Арреасы Twitter министерства связи и информации страны.
Организаторы субботнего покушения на президента Венесуэлы с использованием беспилотников могли убить сотни человек, присутствовавших на церемонии с участием главы государства, также отметил Арреаса.
"Эти дроны могли убить сотни [человек], - сказал Арреаса в эфире телеканала Telesur. - Не только бойцов Национальной гвардии, но и членов их семей, сотрудников СМИ, которые записали это". По словам Арреасы, пока еще трудно представить себе масштаб случившегося. По данным главы МВД Нестора Ревероля, Мадуро собирались убить с использованием двух промышленных беспилотных летальных аппаратов, на которых разместили по килограмму взрывчатки С-4.
Покушение на Мадуро было совершено в момент, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены, но семеро сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.
Президент Венесуэлы в субботнем обращении к нации заявил, что несколько участников покушения уже задержаны, и обвинил в причастности к произошедшему "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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