Роухани согласился ответить на вопросы в парламенте о проблемах экономики Ирана
Президент Ирана Хасан Роухани ответит на вопросы депутатов Меджлиса (парламента) об экономических проблемах государства. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство IRNA, говорится в послании Роухани, направленном спикеру парламента Али Лариджани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Для проведения допроса президента необходимо соблюдение как минимум двух пунктов: во-первых, это должно быть в рамках конституции; во-вторых, такой запрос должен быть направлен в правильное время", - написал в письме Роухани, отметив, что ни одно из этих требований не было выполнено. "Чтобы избежать любых разногласий между ветвями [власти] и проявить уважение к Исламскому консультативному совету, я в должное время поеду в Меджлис и отвечу на вопросы", - отметил президент.
1 августа агентство Mehrсообщило о том, что Лариджани заявил, что парламент дал Роухани месяц для того, чтобы отчитаться о предпринятых мерах для преодоления экономического кризиса. По его словам, "80 депутатов парламента настояли на отправке запроса президенту". Лариджани подчеркнул, что "такая процедура предусмотрена 88-й статьей конституции".
Депутаты требуют от президента прояснить политику регулирования цен на товары и валютного курса, меры по сокращению безработицы и рецессии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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