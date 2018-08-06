На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии

6 августа 2018 07:19

Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ? передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины были обнаружены на пляже курортного города.

Как сообщило издание, мужчина отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком. Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году, когда животное убило туристку из Германии.

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