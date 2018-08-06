В Венесуэле рассказали подробности атаки дрона на Мадуро

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил в воскресенье, что дрон с взрывчаткой облетал трибуну, на которой находился президент Николас Мадуро, но его удалось сбить с курса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее рассказал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в субботу к трибуне на проспекте Боливара в Каракасе, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.

"Дрон облетел президентскую трибуну, но благодаря техническим действиям почетной президентской гвардии и установке индивидуального сигнального оборудования его удалось дезориентировать", - сказал Ревероль. Его заявления приводит МВД в своем микроблоге в Twitter.

"Речь идет о преступлении, связанном с неудавшимся терроризмом и убийством, что делает очевидным, что эти террористы и убийцы перешли на высшие уровни (действий)", - сказал Ревероль.

По его словам, всего с прилегающих улиц были запущены два радиоуправляемых дрона, каждый из которых нес по килограмму взрывчатки С4. "Они были способны нанести ощутимый урон в радиусе 50 метров", - сказал министр.

Ранее венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас опубликовал в своем микроблоге в Twitter видеозапись дрона, предположительно,взорвавшегося во время покушения на президента Мадуро в субботу. "Для тех, кто хотел видеть дрон", - сопроводил Ривас видео своим комментарием.

На записи виден беспилотный летательный аппарат, который взрывается в полете. После этого камера резко опускается к земле, видны провода, стоящие машины, люди. Где именно происходит запись, не понятно.