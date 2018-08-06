Саудовская Аравия объявила о заморозке торговых транзакций с Канадой

МИД Саудовской Аравии объявил о замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой и оставил за собой право предпринимать дальнейшие действия, сообщает агентство печати Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило ранее агентство, МИД страны отзывает посла в Оттаве для проведения консультаций и дает 24 часа послу Канады в Эр-Рияде, чтобы покинуть страну, рассматривая его в качестве персоны нон-грата.

В четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу, что в Саудовской Аравии считается преступлением. Бадави отбывает десятилетнее тюремное заключение.