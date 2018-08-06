США восстанавливают масштабные санкции против Ирана
США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Хотя согласно сделке механизм возврата санкций предусмотрен только в случае нарушения Ираном договоренностей, чего не произошло, США объявили об этом в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение.
Эксперты прогнозируют введение санкций против иностранных предприятий уже в ближайшие недели. По данным источников РИА Новости, в ходе переговоров с европейцами американские партнеры так не дали никаких четких ответов относительно того, как США планируют вводить санкции. Альтернативу СВПД Вашингтон также пока не представил.
Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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