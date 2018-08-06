Трамп сыграл в гольф с одним из инициаторов новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп сыграл в воскресенье в гольф с одним из инициаторов новых антироссийских санкций - сенатором Линдси Грэмом, сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент сыграл в гольф с сенатором Линдси Грэмом, в ходе игры они обсудили ряд вопросов, в том числе, вопросы национальной безопасности и торговли", - приводятся в сообщении слова представителя Белого дома Сары Сандерс.

Группа авторитетных сенаторов США в четверг внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями, включая госдолг РФ.

Законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Двое последних давно известны своей антироссийской позицией.

Как утверждают авторы документа, основанием для введения новых санкций являются "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США" в 2018 году (вслед за "вмешательством" в 2016 году), а также действия России в Сирии и на Украине. Под удар американских санкций должны попасть российские политики, чиновники, "олигархи", компании и лица, связанные с российскими энергопроектами, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России".

Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июле, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.