В Индонезии более 80 человек погибли в результате землетрясения - ВИДЕО

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 80 человек, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным ведомства, погибли 82 человека, сотни пострадали. Несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места.

Кроме того сообщается, что несколько тысяч домов были повреждены.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

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