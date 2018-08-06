В Индонезии более 80 человек погибли в результате землетрясения - ВИДЕО

6 августа 2018 08:11

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 80 человек, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным ведомства, погибли 82 человека, сотни пострадали. Несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места.

Кроме того сообщается, что несколько тысяч домов были повреждены.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

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İndoneziyada zəlzələ qurbanlarının sayı 82-yə çatıb

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