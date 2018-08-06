Зарезавших отца сестер Хачатурян разделили в СИЗО по разным камерам

Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца в Москве, в СИЗО разделили по разным камерам, сейчас они все находятся на карантине, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Девушки находятся в СИЗО номер 6. По прибытию они были все расселены в разные камеры, и на данный момент проходят этап карантина. Младшая и старшая девушки находятся в одиночках, у средней есть 2 сокамерницы. Общие условия им обеспечены, однако до сих пор у задержанных нет необходимых им личных вещей", - рассказал правозащитник.

По его словам, девушки до сих пор находятся в шоке и от самой ситуации и от того, что их так разделили.

"Они волнуются за себя, за мать, за своих близких, которых может коснуться данное расследование. Надо понимать, что они с детства всегда были вместе и сейчас им очень страшно находиться в таких условиях в одиночестве", - отметил Мельников.

Правозащитник также уточнил, что ОНК в связи со слухами о деятельности убитого отцы девушек попросило руководство СИЗО обеспечить им меры защиты.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУСК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся. Останкинский суд Москвы в четверг, 2 августа, арестовал всех трех сестер.