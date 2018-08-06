США обеспокоены насилием "в отношении безоружных граждан" в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обеспокоены насилием "в отношении безоружных граждан" Ирана, и призвал уважать права иранского народа. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы крайне обеспокоены сообщениями о насилии иранского режима в отношении безоружных граждан. США поддерживают право иранского народа на протесты против коррупции и угнетения режима, не опасаясь репрессий. Мы призываем режим Ирана уважать права жителей своей страны ", - написал Помпео в Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил о своем согласии отчитаться перед парламентом по экономическим вопросам. Роухани признавал наличие проблем в экономике страны, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 - начале 2018 года протесты в Иране. Президент говорил и о наличии проблемы безработицы в стране.