Астрономы зафиксировали инопланетный сигнал

Продолжительность взрыва составляла всего несколько миллисекунд

Канадский телескоп CHIME зафиксировал звук взрыва, который пришел из-за границ Солнечной системы. Продолжительность взрыва составляла всего несколько миллисекунд, сообщает Daily Star. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Несмотря на короткий всплеск, мощность взрыва была настолько огромной, что его смогли уловить даже земные приборы.

По мнению ученых, этот внеземной всплеск мог быть вызван рядом явлений, вроде гибели звезды или появлением сверхновой. Точное происхождение будет установлено в ближайшее время после тщательной оценки.

"Такие сигналы могут посылать и экзотические типы космических объектов, такие как пульсары, нейтронные звезды. Иногда их источниками могут быть даже черные дыры", - комментирует сигнал профессор астрофизики Ноттингемского университета Кристофер Конселис.