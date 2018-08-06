Опубликовано видео взрыва дрона во время выступления Мадуро - ВИДЕО

Взрыв беспилотника, использовавшегося для покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, попал на видео. Запись обнародовал в своем Twitter в воскресенье оппозиционный венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас, передает Day.Az со ссылкой на tass.ru.

В коротком ролике видно, как находящийся на высоте как минимум в несколько десятков метров черный беспилотник взрывается в момент, когда Мадуро выступает с речью. Слышно, что после взрыва глава государства продолжает говорить.

Покушение было совершено в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали, ранения получили семеро силовиков.

Президент Венесуэлы в субботнем обращении к нации обвинил в причастности к покушению "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в совершении покушения. По его словам, Мадуро собирались убить с использованием двух промышленных беспилотных летальных аппаратов, на которых разместили по килограмму взрывчатки С-4.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра: