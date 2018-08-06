Россиянин майнил Bitcoin и накопил огромный долг
Предприимчивый житель Черепоца заставил оборудованием всю квартиру
Житель Череповца организовал в квартире ферму для майнинга криптовалют, что привело к высокому потреблению энергии. Об этом сообщила местная ресурсопоставляющая организация "Вологдаэнерго", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В результате нетипично высокого энергопотребления хозяин квартиры накопил долг перед ресурсопоставляющей компанией в размере 48 тысяч рублей. По данным "Вологдаэнерго", это один из самых крупных долгов в регионе.
"В рамках мероприятий по отключению должников от электричества специалисты "Вологдаэнерго" обратили внимание на небольшую однокомнатную квартиру в Зашекснинской части города Череповца, - говорится в сообщении компании. - Метраж жилого помещения - 47 квадратных метров, а расход электроэнергии необычно большой: от 16 до 23 тысяч рублей в месяц".
Как выяснилось, в квартире никто не проживал постоянно, помещения были заставлены оборудованием для майнинга криптовалюты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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