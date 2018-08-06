Япония заявила России протест из-за размещения истребителей на Итурупе

6 августа 2018 09:27

Япония заявила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, на прошлой неделе в аэропорту Ясный начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С. 

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По словам генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в российский МИД.

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