Мощное землетрясение в Индонезии: погибли уже 142 человека - ОБНОВЛЕНО

13:22

Было объявлено предупреждение о цунами, к спасательной операции подключилась армия

Число погибших в результате землетрясения на индонезийских островах Ломбок и Бали возросло до 142 человек. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"По меньшей мере 142 человека погибли и 200 человек получили ранения после масштабного землетрясения, произошедшего на индонезийских курортных островах Ломбок и Бали", - говорится в сообщении.

Агентство по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенггара Агунг Прамуйи отмечает, что многие погибших были именно из северных и западных частей Ломбок. Стихийное бедствие также привело к отключениям электричества.

Было объявлено предупреждение о цунами. К поисково-спасательной операции подключилась армия Индонезии.

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09:44

Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человека, более 200 человек получили серьезные травмы, сообщает представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 82 погибших и сотнях пострадавших. По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Как отмечает агентство, число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться в труднодостижимые районы.

Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.