Чемпион UFC провозгласил себя лучшим бойцом в истории

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу защитил чемпионский пояс на прошедшем турнире UFC 227, сообщает tofight.ru. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В поединке он нокаутировал Коди Гарбрандта в первом раунде. После боя американец йзаявил, что считает себя лучшим в истории.

"Это невероятное чувство. Коди удалось поймать меня сильным ударом, но я был в порядке, никакого беспокойства не было. Думал, что он будет контр-атаковать в ответ на мои удары ногами, вот поэтому я решил переждать. Я искал подходящего момента для удара и все вышло удачно. Я лучший боец легчайшего дивизиона в истории, лучший за все время, лучший здесь и сейчас!", - сказал он.

32-летний Диллашоу провел 19 боев, в которых одержал 16 побед.