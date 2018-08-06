Американец поиграл в корриду с диким бизоном, попал на видео и за решетку - ВИДЕО
В национальном парке Йеллоустоун в США мужчина напился и поиграл в корриду с диким бизоном, за что был арестован, передает NBC News.
По словам очевидцев, которые записали случившееся на видео, 55-летний посетитель парка Реймонд Ринке остановил машину посреди дороги, вышел и начал задирать животное. Бизон несколько раз пытался напасть на мужчину, однако ему удавалось увернуться, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Ринке арестовали, когда он нарушал общественный порядок уже в отеле, в котором остановился, сообщили представители национального парка. Как передает телеканал, он находится в тюрьме, где пробудет до слушания, которое состоится на ближайшей неделе.
В конце июля он был задержан за нарушение общественного порядка в национальном парке Гранд Титон. Тогда его отпустили под залог в 500 долларов и взяли с него обязательство не употреблять алкоголь.
Руководство Йеллоустоуна призывает посетителей держаться на расстоянии в 25 метров от бизонов, которые ежегодно калечат людей, подходящих к ним слишком быстро.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
5 Авг. 21:03 7 183
-
5 Авг. 15:50 3 900
-
5 Авг. 16:14 3 666
-
5 Авг. 19:58 3 078
-
5 Авг. 13:17 2 929