Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией

Мировые цены на нефть в понедельник утром в плюсе, инвесторы отыгрывают новости СМИ о снижении добычи нефти Саудовской Аравией в июле, а также данные по уменьшению числа буровых установок в США за прошлую неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 73,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,47%, до 68,81 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение действует с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий договоренностей. Как уточняли министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.

Инвесторы отыгрывают и данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Компания сообщила в пятницу, что за неделю по 3 августа общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на четыре штуки, или на 0,4% - до 1,044 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 90 штук, или на 9,4%. Количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на две, или на 0,23%, до 859 единиц, а газодобывающих - на три, или на 1,6%, до 183 штук.