В Украине мужчине в шутку дали в руки гранату без чеки

6 августа 2018 10:43

Друзья мужчины из Днепра подшутили над ним, дав в руки гранату Ф1 без чеки, сообщил инспектор областной патрульной полиции Андрей Грицюк, передает "УНН". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Саша - патрульный УПП в городе Днепре... Он зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках один господин. Это так его друзья решили подшутить над ним и вручили ему в руки гранату Ф1 и сняли чеку. Граната оказалась небоевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот господин этого не знали", - рассказал Грицюк.

По его словам, пока мужчина ожидал приезда взрывотехников, чтобы они помогли ему безопасно избавиться от снаряда, его руки очень устали и их пришлось обмотать скотчем.

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