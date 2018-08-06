В Украине мужчине в шутку дали в руки гранату без чеки
6 августа 2018 10:43 260
Друзья мужчины из Днепра подшутили над ним, дав в руки гранату Ф1 без чеки, сообщил инспектор областной патрульной полиции Андрей Грицюк, передает "УНН". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Саша - патрульный УПП в городе Днепре... Он зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках один господин. Это так его друзья решили подшутить над ним и вручили ему в руки гранату Ф1 и сняли чеку. Граната оказалась небоевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот господин этого не знали", - рассказал Грицюк.
По его словам, пока мужчина ожидал приезда взрывотехников, чтобы они помогли ему безопасно избавиться от снаряда, его руки очень устали и их пришлось обмотать скотчем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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