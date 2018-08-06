Глава МВД Сингапура рассказал о пережитом землетрясении в Индонезии

Делегация министра внутренних дел и министра юстиции Сингапура Касивисванатана Шанмугама, прибывшая на индонезийский остров Ломбок на конференцию по безопасности, оказалась в эпицентре землетрясения, жертвами которого на настоящий момент стали более 90 человек, сообщил министр в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я был в своем номере на десятом этаже, работал на ноутбуке. Вдруг комната сильно затряслась, стены начали трескаться, было почти невозможно встать. Я услышал крики", - так описывает момент землетрясения министр. Из отеля Шанмугам взял с собой только сумку с ноутбуком со служебными переписками, а на следующее утро членам делегации удалось забрать и другие вещи.

Министр отметил, что никто из сингапурских делегатов не пострадал.

По его словам, после землетрясения члены делегации поехали в аэропорт и ждали там в отделении полиции. "В аэропорту была суматоха - очень много людей... Теперь все ждут вылета", - заявил Шанмугам.

К посту министр прикрепил несколько фотографий, на которых изображена ванная комната в его номере отеля. На полу лежит кафель, оторвавшийся от стен в момент землетрясения, на стенах трещины.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человека, более 200 человек получили серьезные травмы. По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщило, что около 900 туристов - местных и иностранцев - будут эвакуированы с небольших островов архипелага Гили недалеко от острова Ломбок. По данным агентства, эвакуация уже началась. Около 200 туристов уже покинули острова, еще 700 человек ожидают своей очереди. Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.