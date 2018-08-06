Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября

Сын основателя и лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена - Хамза - женился на дочери Мохаммеда Атты - лидера боевиков, совершивших теракт 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление членов семьи во время эксклюзивного интервью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брачный союз подтвердили сводные братья Усамы бен Ладена - Ахмад и Хасан Аль-Аттас. По их мнению, Хамза занял руководящую должность в "Аль-Каиде" и намеревался отомстить за смерть своего отца, застреленного во время операции США в Пакистане.

Хамза бен Ладен - сын одной из трех выживших жен Усамы бен Ладена, Хайрии Сабар, которая жила с ним в Абботтабаде, недалеко от пакистанской военной базы. Хамзу бен Ладена считают заместителем нынешнего лидера террористической группы "Аль-Каида" Аймана Аль-Завахири.