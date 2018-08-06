В Китае завели дело по факту расизма в отношении бывшего форварда «Челси»

Федерация футбола Китая расследует дело о возможном проявлении расизма в отношении нападающего "Шанхай Шэньхуа" Демба Ба, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует AFP, сенегалец подвергся расизму со стороны полузащитника "Чанчунь Ятай" Чжан Ли по ходу матча регулярного чемпионата. Инцидент произошел во время ссоры команд на поле.

В Федерации футбола Китая официально заявили, что намерены применить дисциплинарное наказание в отношении Ли, если факт расизма будет доказан. Сейчас ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в своем твиттере "Шанхай Шеньхуа" выпустил обращение, в котором поддержал своего игрока и призвал местную федерацию футбола наказать Ли. Позднее сенегалец ретвитнул это сообщение.