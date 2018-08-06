Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат

В Китае объявили об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2 ("Звездное небо-2"). Об этом сообщает The China Daily со ссылкой на Китайскую академию аэрокосмической аэродинамики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, аппарат был запущен на полигоне на северо-западе Китая, его точное местоположение не раскрывается. Продолжительность гиперзвукового полета составила 400 секунд, в воздухе на высоте 30 километров Xingkong-2 совершил ряд маневров и приземлился в заданном районе.

Как утверждают китайские военные эксперты, высокая скорость и непредсказуемость траектории позволяет аппарату доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны.

В Китайской академии аэрокосмической аэродинамики рассказали, что они занимались разработкой аппарата на протяжении трех лет.