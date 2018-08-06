Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат
В Китае объявили об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2 ("Звездное небо-2"). Об этом сообщает The China Daily со ссылкой на Китайскую академию аэрокосмической аэродинамики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По имеющимся данным, аппарат был запущен на полигоне на северо-западе Китая, его точное местоположение не раскрывается. Продолжительность гиперзвукового полета составила 400 секунд, в воздухе на высоте 30 километров Xingkong-2 совершил ряд маневров и приземлился в заданном районе.
Как утверждают китайские военные эксперты, высокая скорость и непредсказуемость траектории позволяет аппарату доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны.
В Китайской академии аэрокосмической аэродинамики рассказали, что они занимались разработкой аппарата на протяжении трех лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
На Торговой обнаружили змею - ВИДЕО
-
5 Авг. 21:03 8 624
-
5 Авг. 15:50 4 225
-
5 Авг. 16:14 4 059
-
5 Авг. 19:58 3 769
-
5 Авг. 13:17 3 312