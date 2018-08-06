Хакер через приложение для знакомств украл у военнослужащей информацию о F-35

Хакер взломал аккаунт в приложении для знакомств Tinder служащей в вооруженных силах Великобритании с целью получения данных о новейшем американском истребителе F-35 Lightning II, который с июня поступает на вооружение британской армии. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные ВВС Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что утечка данных была предотвращена, так как женщина сообщила о взломе своему руководству. Это позволило оперативно принять последующие меры и провести расследование. Тем не менее, какая-то "малая часть информации" была рассекречена.

Daily Mail пишет, что взломщик от имени этой женщины попытался познакомиться в указанном приложении с другим военнослужащим, после чего начал интересоваться об истребителе F-35 Lightning II. На данный момент неизвестно, кто именно взломал аккаунт военнослужащей. Между тем, подозрения падают на Россию и Китай. В материале говорится, что обе страны заинтересованы в получении данных о F-35, так как он представляет собой следующее поколение истребителей-невидимок и потенциальную угрозу для их военных ресурсов.